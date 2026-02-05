Real Madrid : le retour de la méthode Pintus fait polémique

Avec le départ de Xabi Alonso, deux hommes ont pris le pouvoir à Madrid. D’abord, Alvaro Arbeloa, son successeur sur le banc du Santiago Bernabéu. Mais aussi Antonio Pintus. Préparateur physique star du club lors des mandats d’Ancelotti et de Zinedine Zidane, son travail et ses méthodes permettant aux joueurs d’être dans un état physique incroyable étaient considérés comme un des principaux facteurs expliquant les multiples succès européens des Merengues. Mais avec l’arrivée de Xabi Alonso à Madrid, il a été relégué à un second plan, puisque le Basque a préféré s’entourer de ses hommes de confiance.

La suite après cette publicité

Sur la première partie de saison, Antonio Pintus était toujours salarié du club, mais pas vraiment dans le staff. Une sorte de chômage technique qui s’est terminé début janvier. Florentino Pérez, qui a une excellente relation avec le préparateur italien et qui estimait qu’il y avait un problème dans la préparation physique de l’équipe, a ainsi forcé son retour au premier plan contre la volonté d’Alonso. C’est d’ailleurs - en partie - pour cette raison que l’aventure de l’ancien milieu de terrain en tant qu’entraîneur du Real Madrid s’est terminée.

Un homme de main de Florentino

Avec la nomination d’Arbeloa, Pintus a repris un rôle prépondérant dans le staff. Le Real Madrid n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en avant l’Italien, présentant souvent, que ce soit via ses médias officiels ou ses médias affinitaires, un duo Arbeloa-Pintus comme sauveurs du Real Madrid. Tout en laissant fuiter dans la presse que Xabi Alonso a laissé un effectif en miettes sur le plan physique. Mercredi, le Real Madrid a d’ailleurs publié de nombreuses images d’une journée de tests physiques à Valdebebas, avec Pintus aux commandes.

La suite après cette publicité

On y voit ainsi les stars du Real Madrid réaliser différents exercices, portant notamment un masque pour mesurer l’oxygène inspiré et le CO2 expiré. A noter qu’Arda Güler a eu les meilleurs résultats de l’équipe. Une journée de tests qui a donc été médiatisée en grande pompe par le Real Madrid, mais elle n’a visiblement pas eu l’effet escompté. Si le but du club semblait être de véhiculer un message que l’on pourrait assimiler à un "c’est fini le Club Med", les fans et les journalistes ne sont pas convaincus. D’abord, ils estiment que c’est clairement injuste de laisser entendre qu’Alonso a laissé un effectif décimé physiquement, et que c’est une excuse qui ne tient pas la route pour justifier le niveau de jeu de l’équipe actuel.

Les Madrilènes ne sont pas convaincus

Cette journée est perçue comme un simple coup de comm’ du club, et la plupart des médias et des supporters sont convaincus que le problème est avant tout d’ordre technique et tactique, plus que physique. « C’est du pur marketing », a lancé un journaliste de la Cadena SER. « Après deux jours de repos, les joueurs sont ensemble une heure et demie seulement. La situation de l’équipe impose autre chose. L’aspect physique c’est bien, mais il faut aussi entraîner les tactiques pour le prochain match et aujourd’hui ils n’ont pas pu le faire », a indiqué un autre intervenant au sujet de cette journée de mercredi tant médiatisée. Surtout que la plupart des journalistes qui se sont exprimés ces derniers jours à ce sujet ont clairement expliqué que le Real Madrid d’Arbeloa et de Pintus ne donne pas forcément l’impression d’être plus frais physiquement que celui de Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

De même pour les blessures, puisque les joueurs madrilènes se blessaient déjà souvent avant le Basque, et Bellingham s’est par exemple blessé avec Arbeloa. « Dans cette histoire, les masques à oxygène n’ont pas d’importance. Le problème, c’est quand Tchouameni prend le ballon et combine avec Camavinga, c’est ça le problème du Real Madrid, c’est un problème de niveau », a indiqué un autre journaliste de la Cadena SER, confirmant qu’à Madrid, on ne croit pas vraiment à un possible effet Pintus et que les vrais problèmes de l’équipe sont ailleurs. Déjà très critiqué par l’opinion publique madrilène, Arbeloa ne va pas pouvoir se cacher derrière le bouclier Pintus…