Le TFC accueille Jacen Russell-Rowe

Toulouse accueille un international canadien. L’attaquant Jacen Russell-Rowe (23 ans) débarque ainsi du côté de la Ville Rose, en provenance de Columbus Crew, écurie de MLS. Auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 34 rencontres de championnat nord-américain en 2025, il est la deuxième recrue hivernale des Violets après Pape Demba Diop.

« C’est le plus beau jour de ma vie. Depuis que je suis tout petit, mon rêve a toujours été de jouer en Europe. En tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme, je suis extrêmement fier d’avoir atteint cet objectif et suis heureux que cette opportunité se soit offerte à moi. J’ai aussi beaucoup parlé avec Steven (Moreira) à propos du club, de la ville, mais dès que l’opportunité s’est présentée à moi, j’ai su que je voulais tout faire pour la saisir. À présent, je veux vraiment continuer à progresser en tant que joueur, aider l’équipe au maximum et accomplir de belles choses ici ! », a indiqué le joueur dans le communiqué du club.