Sénégal : Hervé Renard dithyrambique sur Sadio Mané

Ce dimanche, le Sénégal est allé chercher la deuxième CAN de son histoire sur la pelouse du Maroc. Après une finale marquée par de nombreuses polémiques et des situations assez gênantes pour le football, les Lions de la Teranga ont réussi à l’emporter grâce notamment à Sadio Mané. Auteur d’une grosse CAN, l’ancien de Liverpool a également été héroïque en finale en interdisant à ses coéquipiers d’aller définitivement aux vestiaires. Un comportement exemplaire qui a plu à Hervé Renard.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire et du Maroc a eu des propos très élogieux pour Mané : «il n’a jamais quitté le terrain. Il n’a pas réfléchi comme un sportif frustré mais comme un leader. Quelque part, il est le plus grand héros de cette finale et de cette CAN. Non seulement il a été énorme sur le terrain, mais aussi en dehors. Il a su se faire entendre de chacun de ses partenaires. Il suscite un respect incommensurable. Au Sénégal, c’est un dieu. Aucun autre joueur ne lui arrive à la cheville.»