Liverpool et le Barça peuvent craindre le pire face au PSG

Le temps a peut-être fini par donner raison à Luis Enrique. Souvent moqué lorsqu’il affirmait qu’il ferait du PSG une meilleure équipe après le départ de Kylian Mbappé, l’Espagnol est en train de joindre les actes à la parole, avec sa méthode. Cette saison, une vraie force collective semble se dégager dans son groupe, où chaque individualité se met au service de l’autre. Ce n’est pas un hasard si l’entraîneur monégasque, Adi Hütter, déclarait récemment : «pour moi, ils sont parmi les favoris pour remporter la Ligue des Champions.»

Hier, Paris n’a pas défié un épouvantail européen, mais les Franciliens n’ont jamais pris de haut le Stade Brestois, au contraire. Là où certaines équipes auraient mis le frein à main une fois la décision faite, Paris a passé la vitesse supérieure pour finalement en coller 7 aux hommes d’Éric Roy. Cette rencontre a aussi permis de lever les doutes sur une possible nouvelle dépendance d’Ousmane Dembélé, meilleur buteur européen en 2025 (il en est déjà à 15), mais muet depuis deux rencontres. Hier, les sept buteurs différents ont donc dit beaucoup de choses sur la capacité de Paris à alterner les dangers, même en misant sur le banc (Doué, Ramos et Mayulu ont marqué en entrant en jeu).

Éric Roy trouve le PSG plus fort que le Barça

Après le match, Éric Roy réaffirmait ce qu’il avançait il y a une semaine après le match aller, lorsqu’il affirmait que le PSG n’était pas inférieur au Barça : «pour avoir rencontré le Barça et le PSG cette saison, j’avais déjà été assez impressionné par le Barça… Mais je crois avoir été encore plus impressionné par le PSG de ces dernières semaines, donc ça va être quelque chose de magnifique. Pour Liverpool, c’est une équipe très forte, mais qui à mon sens, n’a pas encore rencontré d’équipe aussi forte que le PSG. Paris aura clairement ses chances », confiait le technicien finistérien, dont l’équipe reste sur un score cumulé de 18-3 cette saison face au PSG. De son côté, Luis Enrique semblait avoir une préférence sur l’identité de son futur adversaire, qui sera connu ce vendredi.

«Le Barça ou Liverpool ? On est prêt pour les deux options. J’ai ma préférence, mais je ne la donnerai pas. » Quant à Khvicha Kvaratskhelia, auteur de son premier but en C1 sous les couleurs parisiennes hier, il débordait d’ambition pour la suite : «je ne pense pas qu’il faille avoir de préférence. On doit juste être prêts à affronter l’une de ces deux équipes. On est le PSG. Si on peut remporter la Ligue des champions ? Bien sûr. » Ancien joueur du PSG, Tripy Makonda a, lui, estimé dans les colonnes du Parisien qu’il y avait «forcément un peu d’inquiétude» dans les rangs de Liverpool et du Barça. Un peu comme Julien Stéphan, qui croit même Paris supérieur au Barça : «contre le Barça actuel, le PSG serait favori selon moi. Face aux Reds, qui marquent un peu le pas actuellement, ce serait du 50-50. Les Parisiens ont un très bon état de fraîcheur physique comme mentale et une immense confiance à cultiver. La dernière petite étape qu’il leur reste à franchir est d’aller s’imposer sur le terrain d’un très grand d’Europe». Il n’y a plus qu’à.