JT Foot Mercato : les pistes surprenantes du FC Barcelone

Le Barça ne manque pas d’idées !

Le FC Barcelone rêve de rapatrier Lionel Messi, mais le club catalan va devoir trouver les ressources nécessaires. En plus de ça, il va falloir une équipe de haut en cas de retour de la Pulga. Dans cette optique, le board catalan étudie des pistes surprenantes ! En attaque, le choix numéro 1 serait Vitor Roque de l’Athletico Paranaense ! Un nom pas forcément très connu du grand public, mais un sacré talent qui attire de nombreux clubs. À tel point que son club devient très gourmand et demande au moins 50 M€ pour le laisser filer. Un prix trop élevé pour Barcelone, qui ne fera pas de folie, c’est pourquoi le club se tourne vers des profils encore moins connus, selon Sport. C’est le cas par exemple de Gift Orban qui évolue à La Gantoise, et qui a l’avantage de connaître l’Europe… Autre joueur suivi par le Barça, c’est Rasmus Hojlund ! L’attaquant danois brille lui avec l’Atalanta et son prix commence à grimper en flèche. Si les Catalans le veulent, ce sera cet été ou jamais… Selon El Chiringuito, les pensionnaires du Camp Nou sont sous le charme de Dani Pérez ! Il est sous contrat jusqu’en 2025 avec le Betis. Le Barça veut le recruter même si ce sera dans un premier temps pour le faire jouer avec l’équipe réserve…

Tout le monde s’arrache Zaha !

Annoncé comme un crack, Wilfried Zaha n’a pour le moment pas eu la carrière qu’on lui avait prédit. L’ailier de 30 ans sera en fin de contrat cet été avec Crystal Palace et le joueur attise la convoitise de plusieurs équipes, en Angleterre mais également en France ! En effet, selon nos informations c’est l’Olympique de Marseille qui s’est vu proposer l’attaquant de Crystal Palace et ne dirait pas non, bien au contraire. Mais l’affaire est bien évidemment loin d’être bouclée. D’une part, il faut que l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, argument prépondérant de Wilfried Zaha qui déterminera sans doute le choix de son futur club. De plus, il n’acceptera pas des émoluments inférieurs à ceux qu’il possède actuellement à Crystal Palace (de l’ordre de 6 M€ par an). La bataille s’annonce bien difficile pour le signer puisque le Borussia Dortmund, Arsenal et même l’AS Monaco sont intéressés, de même que le Bayern Munich ! Affaire à suivre…

Le Bayern cherche toujours le remplaçant de Lewy

En s’offrant Sadio Mané, le Bayern Munich pensait avoir mis la main sur le remplaçant de Robert Lewandowski, même si le Sénégalais est loin d’être un spécialiste du poste. Dans cette optique, le club munichois pourrait tenter d’amener de la concurrence en attaque la saison prochaine ! On parlait de la piste Zaha mais ce n’est pas tout ! En effet, le club bavarois suit avec intérêt plusieurs joueurs, dont Victor Osimhen ! Mais le prix du Napolitain pourrait bien grimper encore, d’autant qu’il y a la concurrence avec le PSG. D’ailleurs, Paris s’intéresse à un autre buteur qui est dans le viseur du Bayern. Il s’agit de Jonathan David, selon Sky Sport. Même si pour l’instant aucune discussion n’a vraiment débuté…