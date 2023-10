Ligue des Champions : cinq coups durs pour Newcastle avant le PSG !

La suite après cette publicité

Premier du groupe F grâce à sa victoire face au Borussia Dortmund (2-0), le Paris Saint-Germain va avoir l’occasion de réaliser une belle opération mercredi soir du côté de St James’ Park. En cas de victoire contre Newcastle, les hommes de Luis Enrique pourraient reléguer leur dauphin actuel (1 point après le match nul contre l’AC Milan) à cinq longueurs. Les partenaires de Kylian Mbappé devront toutefois se montrer bien plus efficaces qu’à Clermont (0-0).

D’autant que les Magpies d’Eddie Howe, après un début de saison délicat, restent sur trois victoires et un nul lors de leurs quatre derniers matches, dont un succès de prestige contre Manchester City en Carabao Cup (1-0). Tout ça sans oublier l’ambiance de folie que promet le public de St James’ Park, impatient de réécouter l’hymne de la Ligue des Champions, vingt ans après. Enfin, pour les amateurs de géopolitique, cette rencontre sera suivie au Moyen-Orient puisque les propriétaires saoudiens des Toons espèrent une victoire de marque face aux Qataris du PSG.

Des absences non négligeables

Sur le papier, vous avez donc tous les ingrédients pour que le PSG vive une soirée animée dans le nord-est de l’Angleterre. Cependant, Howe va devoir composer avec un effectif remanié. Déjà privé du milieu de terrain Joe Willock depuis le début de la saison, Howe devra également faire sans sa recrue estivale (44 M€) Harvey Barnes (1 but, 1 passe décisive). Et ce n’est pas tout. L’attaque des Toons sera privée de Joelinton. Entré en jeu ce week-end contre Burnley à la 64e minute, le Brésilien est sorti blessé quatre minutes plus tard.

Plus embêtant pour les Anglais, le buteur Callum Wilson (4 buts en 6 matches cette saison) est lui aussi forfait en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Enfin, le secteur défensif n’est pas épargné puisque l’ancien Lillois Sven Botman manquera lui aussi à l’appel à cause d’une blessure au genou, tandis que Bruno Guimarães pourrait être de la partie, mais sa cheville le ferait souffrir. Face à cette équipe quelque peu diminuée, à Paris d’en profiter.

