EdF : Manu Koné revient sur son été dingue

Sa carrière a pris un autre tournant cet été. Très convaincant dans l’entrejeu des Bleus lors des derniers JO, Manu Koné s’est mis en évidence aux yeux de Didier Deschamps, le sélectionneur français. Appelé pour la première fois pour le rassemblement de septembre, le joueur formé au TFC va donc jouer pour l’équipe de France pour la première fois de son histoire cette semaine. Cette exposition estivale a également permis au milieu de 23 ans de quitter le Borussia Mönchengladbach cet été. Pisté en Italie, Koné a effectivement rejoint l’AS Rome cet été.

La suite après cette publicité

Présent ce mardi en conférence de presse, le milieu est revenu sur cet été riche : «ça a été un tournant très rapide. Tout s’est fait vite et je sais que c’est un tournant dans ma carrière. Je suis en équipe de France, j’ai été transféré à la Roma, à moi de prouver que je peux rester. C’est une grande fierté d’être appelé chez les A, c’est un rêve que j’avais à court terme. Le transfert à la Roma me permet d’avoir plus d’ambitions. J’ai parlé avec le coach, le projet m’a convaincu. Je suis impatient de jouer pour la Roma.»