Paris sportifs : nos pronostics et 10 de freebets pour PSG - Rennes

Après avoir été éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière par le Bayern Munich, le PSG a dû se focaliser sur le Championnat, seule compétition où il est encore en lice. En déplacement sur la pelouse de Brest, les Parisiens n’ont pas vraiment rassuré. Au contraire. Dans la continuité de leurs derniers matches, les hommes de Christophe Galtier ont été sauvés dans les ultimes secondes de la rencontre par Kylian Mbappé qui a ainsi offert la victoire à son équipe. Cette fois-ci, le club de la capitale reçoit Rennes pour un match tout aussi compliqué.

En première partie de saison, les Rennais s’étaient offerts très logiquement le PSG (1-0). Ils auront à cœur de récidiver dans cette rencontre, surtout qu’une victoire permettrait aux hommes de Bruno Genesio de se rapprocher de Monaco. Le PSG, de son côté, devant son public, n’a pas le droit à l’erreur et ne doit pas laisser une miette à son dauphin l’OM. Mais ce week-end, Paris se présentera avec un effectif très diminué sans Ramos, Mukiele, Hakimi ou Marquinhos et Kimpembe. Mais tant qu’il y a Mbappé, les Parisiens peuvent se sortir de n’importe quel piège.

Le PSG l’emporte 2-1, 3-1, 4-1 face à Rennes cote à 3.25

Depuis le début de saison, le PSG l’a prouvé : il est capable du pire comme du meilleur. Lorsqu’il est dans le dur, il arrive à réagir de manière assez inattendue. Ces derniers mois, l’équipe ne dégage pas une sérénité impressionnante mais le talent de certaines individualités sauve souvent les meubles surtout en championnat. Face à une équipe rennaise qui semble bien plus fragile qu’en début de saison notamment depuis la terrible blessure de Martin Terrier, le PSG devrait bien prendre le dessus dans une rencontre assez ouverte. Comme lors des derniers matches, les hommes de Christophe Galtier pourraient bien réussir à enflammer le match dans les derniers instants pour assurer la victoire.

L’une des deux équipes marque sur penalty, cote à 2,45

Dans une rencontre qui risque d’aller rapidement dans tous les sens, on peut s’attendre à beaucoup d’espaces dans les deux défenses. Le PSG se présentera avec une défense très amoindrie et qui n’aura pas une grosse expérience. Et dans ce genre de contexte, des erreurs peuvent vite arriver. Il ne serait pas étonnant de voir Rennes et ses attaquants pousser à la faute un défenseur parisien dans la surface. Et inversement. Depuis le début de saison, la défense rennaise a montré des limites dans sa gestion des attaquants adverses. La vitesse d’un Kylian Mbappé pourrait bien faire des dégâts à des centraux qui manquent parfois d’anticipation.

Kylian Mbappé marque deux buts ou plus face à Rennes cote à 2,75

Il est l’homme à tout faire du PSG. Depuis le début de saison, il porte presque à lui tout seul l’attaque parisienne et reste le seul joueur capable d’apporter de la percussion et de la profondeur au PSG. Redoutable finisseur, et néo-meilleur buteur de l’histoire du PSG, Mbappé pourrait bien continuer sur sa lancée des derniers matches ce week-end. Encore décisif face à Brest, le Bondynois est en forme et continue de trouver le chemin des filets même quand son équipe a du mal à le trouver. Face à Rennes, il sera attendu tant l’équipe sera diminuée. Et quand Mbappé est attendu, il répond souvent présent.

