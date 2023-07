Un cador de Premier League est prêt à doubler tout le monde pour Kolo Muani !

La suite après cette publicité

Tout va tellement vite avec Randal Kolo Muani ! Depuis son départ libre de Nantes l’été dernier, l’attaquant, capable d’évoluer dans l’axe et sur les côtés, a pris une tout autre dimension sous la tunique de l’Eintracht Francfort et sa Coupe du monde plus que convaincante l’été dernier. De plus, appelé en remplacement de Christopher Nkunku, "RKM" est devenu l’un des chouchous des Français après ses deux entrées en jeu percutantes face au Maroc et à l’Argentine en finale. Un Mondial de haute volée qui a presque rebattu les cartes aux yeux de Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à l’aligner à la pointe de l’attaque lors de la dernière sortie de l’équipe de France face à la Grèce aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Depuis son hiver qatari et sa saison outre-Rhin ponctuée par 23 buts et 17 passes décisives en 46 rencontres, tous les yeux sont désormais rivés sur Kolo Muani et ceux des directeurs sportifs des plus grands clubs du Vieux Continent ne dérogent pas à la règle. Ces dernières semaines, Manchester United, le Bayern Munich ou encore le PSG se sont penchés sur la faisabilité d’un transfert autour du joueur de 24 ans. Et alors que le club parisien était le plus insistant en ce moment, un grand nom de Premier League pourrait se pencher sur son cas dans les jours à venir.

En cas de départ de Kane, Tottenham pourrait passer à l’action pour Kolo Muani

En effet, d’après RMC Sport, Tottenham garde un œil sur le natif de Bondy. Sur ces dossiers d’attaquants qui animent le mercato estival, les mêmes noms reviennent avec insistance et ce beau monde pourrait alors se prêter à un grand jeu de chaises musicales. Dans l’affaire qui lie les Spurs à Kolo Muani, le point de départ s’appelle Harry Kane. En pourparlers avec le Bayern Munich depuis de longues semaines, le buteur anglais de 29 ans s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le board bavarois.

La décision est désormais entre les mains de Daniel Lévy et de sa direction. Pour le moment, l’équipe du président de Tottenham est frileuse à l’idée de laisser filer le meilleur buteur de l’histoire du club mais pourrait céder face aux nombreuses sollicitations insistantes émanant de Munich. Si Kane venait à partir, les Spurs ont ciblé Kolo Muani comme potentiel remplaçant et l’aspect financier ne devrait pas soulever de problèmes alors que Tottenham devrait recevoir un pactole pour son capitaine. Reste à savoir quelle sera la position de l’Eintracht Francfort qui avait sérieusement refroidi les ardeurs des courtisans de l’ancien Nantais il y a une semaine. Affaire à suivre donc…