PSG : Lionel Messi en rajoute une couche sur son terrible départ de Barcelone

Lionel Messi est visiblement très heureux d'être à Paris. Mais comme il l'avait confié lors de sa conférence de départ de Barcelone, les adieux à son club de cœur n'ont pas été faciles. Surtout qu'il s'attendait à prolonger l'aventure avec l'écurie catalane. Dans un entretien accordé à la BBC et au journaliste Guillem Balagué, le nouveau numéro 30 du club de la capitale a fait de nouvelles confidences.

« Mon père est venu à la maison. Il s'était réuni avec Laporta le matin. Il m'annonce la nouvelle, et là coup de blues. Ensuite j'ai dû me préparer pour l'annoncer à Antonella, et ensuite à nos enfants. On a pleuré, on était triste, et on a dû trouver une tactique pour le dire aux enfants du mieux possible. En décembre, on leur avait dit qu'on restait, qu'on allait continuer, et on savait que ça allait être dur pour eux, surtout pour Thiago », a ainsi expliqué La Pulga.

Messi a beaucoup souffert

« On pense trop parfois, et les enfants l'acceptent d'une façon qu'on n'aurait pas pensé. Thiago intériorise tout, il montre qu'il est heureux et prêt pour le changement. Mais je sais qu'il est comme moi, qu'il souffre intérieurement sans le montrer, mais ce n'est pas grave. Il s'adaptera comme tout le monde s'adapte. C'est une nouvelle expérience et il grandira », a ajouté l'Argentin.

« Quand mon père a parlé avec Leonardo la première fois, Neymar était déjà au courant. On a parlé, comme avec Di Maria et Paredes, de la possibilité que je vienne », a conclu la nouvelle idole du Parc des Princes. Même si ça risque de prendre un peu de temps, nul doute qu'il parviendra à tourner définitivement cette brillante page barcelonaise et écrire le prochain chapitre de sa belle histoire sous la tunique parisienne.