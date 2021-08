PSG- Strasbourg : Mauricio Pochettino botte en touche pour Messi

La suite après cette publicité

Demain soir, le Paris Saint-Germain va disputer la deuxième journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Une rencontre avant laquelle Lionel Messi et les autres recrues estivales du club parisien seront présentées. Fraichement rentré de vacances, l’Argentin pourra-t-il prétendre à une place dans le groupe ? Mauricio Pochettino a botté en touche.

« Par rapport à Leo, aujourd’hui, c’était son 2e entraînement depuis la finale de Copa América, il y a un mois. On ira en faisant connaissance. La probabilité c’est qu’il se sente de mieux en mieux et on verra. Leo, il a eu une réception de la part de tout le monde qui était extraordinaire. Leo est quelqu’un de spécial. Notre staff aime être à l’écoute des joueurs. On suivra attentivement son évolution pour savoir quel le meilleur moment pour être prêt », a-t-il déclaré en conférence de presse.