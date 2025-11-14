Éliminatoires Euro Espoirs 2027 : les Bleuets arrachent le nul contre la Suisse

Après une entrée canon dans ces éliminatoires pour l’Euro Espoirs 2027 en remportant deux larges succès contre les Îles Féroé (6-0) et l’Estonie (6-1), les Bleuets faisaient face à l’adversaire le plus coriace de leur poule avec un déplacement en Suisse. Gérald Baticle alignait alors une attaque composée de Mayulu, Tel et Odobert devant Bouaddi, Ugochukwu dans l’entrejeu et Yoro comme leader de la jeune défense tricolore. Une belle équipe sur le papier, qui devait confirmer contre des Helvètes en tête du groupe, mais avec deux matches de plus.

Mais la partie débutait très mal pour les Bleuets, déjà en danger dès les premières minutes et qui ont été contraints de voir leur gardien Risser quitter le terrain (7e). Les tricolores continuaient à aller de l’avant malgré tout, mais les occasions furent maigres, malgré un Athekame intéressant en début de partie. Mais alors que les Bleuets peinaient à se procurer des attaques, le jeune Vogt loupait sa tête dans le but vide après une contre-attaque (30e), avant que l’attaquant de Saint-Gall ne se fasse pardonner son gros raté et n’ouvre le score dans la foulée (1-0, 39e).

Un coaching gagnant pour Baticle

Et le pire était évité après une énorme parade de Jaouen devant Chipperfield juste avant la pause (45e+3). La mi-temps arrivait au bon moment pour les Bleuets, dépassés par les événements à Lausanne. Mais les Suisses continuaient les offensives et Jaouen se montrait encore décisif devant l’inarrêtable Vogt (52e et 57e). Les changements ont ensuite fait du bien aux Bleuets à l’heure de jeu, puisqu’une belle percée de Kumbedi a trouvé Kroupi au second poteau pour l’égalisation (1-1, 66e). Un regain d’énergie pour les Français, qui auraient pu prendre l’avantage, mais Odobert trouvait le poteau (68e).

La France s’est enfin réveillée après l’égalisation et Kroupi était même proche du doublé (82e). Mais cela n’aura pas été suffisant pour Baticle et ses hommes, qui n’ont pas été assez constants tout au long de la partie pour repartir avec la victoire. Au classement, les tricolores, toujours avec deux matches de moins, sont au quatrième rang et devront s’imposer contre les Îles Féroé vendredi, le leader du groupe après ce nul concédé par la Suisse, deuxième.