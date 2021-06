Gladbach : Florian Neuhaus évoque le Bayern Munich et son mercato

Milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Florian Neuhaus (24 ans) a particulièrement brillé malgré la saison compliquée des Fohlen. Du voyage pour l'Euro 2020 avec la Mannschaft, il s'est confié à Sport 1 et a évoqué les rumeurs l'envoyant dans plusieurs clubs tout au long de la saison. Le natif de Landsberg am Lech est revenu ainsi sur l'intérêt du Bayern Munich et sur son mercato à venir.

«Je ne suis pas engagé. Je suis une personne qui aime oser. Je pourrais très bien imaginer partir à l'étranger. Je ne dois pas forcément aller au Bayern Munich. Mais je ne dois pas forcément changer, car je me sens très à l'aise au Borussia Mönchengladbach en ce moment. C'est un bon sentiment et un autre club doit d'abord rencontrer ce sentiment dans les pourparlers. C'est pourquoi je ne m'en occupe pas pour le moment» a ainsi expliqué l'international allemand.