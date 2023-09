C’est terminé entre Neymar et Kylian Mbappé…

La suite après cette publicité

On savait que ce n’était plus l’amour fou entre Neymar et Kylian Mbappé, lorsque les deux évoluaient ensemble sous le maillot du Paris Saint-Germain. Le Français aurait d’ailleurs tout fait pour pousser le Brésilien vers la sortie.

Un divorce qui s’est confirmé sur les réseaux sociaux. En effet, les deux joueurs ne se suivent plus sur Instagram. À noter cependant que Neymar est toujours abonné au compte du frère de Kylian Mbappé, Ethan.