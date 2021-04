Ousmane Dembélé enflamme Barcelone, le torchon brûle entre José Mourinho et son vestiaire

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé "pique" et relance le Barça vers le titre

Ousmane Dembélé est irrésistible en ce moment, et il l'a encore une fois prouvé hier soir. Alors que les Culés étaient malmenés face à Valladolid, le Français est venu offrir une victoire précieuse au Barça en toute fin de rencontre (1-0). Un but ô combien important qui relance les Blaugranas dans la course au titre. "Un but de championnat ! », peut-on lire, ce matin en Une de Sport. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo qui évoque un but qui pourrait permettre aux hommes de Koeman de croire au titre en Liga. Enfin, le quotidien catalan L'Esportiu rend, lui, hommage au Français en titrant : "Piqûre dorée". Un clin d'oeil à l'ancien Rennais, surnommé "le moustique", depuis son arrivée en Catalogne, en août 2017 et qui pourrait bien jouer un rôle majeur dans la fin de saison du Barça.

Le vestiaire de Tottenham remonté contre José Mourinho

En Angleterre, José Mourinho pourrait bel et bien avoir perdu son vestiaire. Après le nul face à Newcastle, ce week-end, le Special One s'est montré très dur envers ses joueurs. Une sortie qui n'a visiblement pas plus au vestiaire de Tottenham. "La colère des Spurs !" peut-on lire, ce matin, en Une du Daily Mail. De son côté, le Daily Telegraph évoque des Spurs qui perdent patience face aux critiques de leur manager. Reste à savoir pour combien de temps ? Alors que le licenciement du Portugais pourrait coûter un bras au club, il semblerait que sa place ne soit pas assurée en fin de saison, si Tottenham venait à ne pas se qualifier pour une compétition européenne. Affaire à suivre...

Andrea Pirlo plus que jamais sur un siège éjectable

En Italie, ça ne s’arrange pas pour Andrea Pirlo. Éliminé de la Ligue de Champions avec la Juve et seulement quatrième en Serie A, le technicien italien joue sa place, demain face au Napoli. "Pirlo sur un fil" titre la Gazzetta dello Sport, ce matin. Le journal au papier rose qui se permet également un jeu de mots en déclarant que la Vieille Dame aurait envie de joie, mais également d'Allegri. De son côté, le Corriere dello Sport ajoute qu'Andrea Agnelli aurait invité Allegri dans sa villa, afin d'échanger avec lui et de tâter le terrain pour la suite. Ça sent donc le roussi pour l'ancien joueur de la Juve, même si Tuttosport se montre plus réservé puisque selon ce dernier, ce n'est pas uniquement la faute de Pirlo, ajoutant que le club croit toujours au projet et protège son coach pour l'instant. Néanmoins, la direction attend des garanties et vite...