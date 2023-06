Premier League : la presse annonce que Manchester United passe sous pavillon qatarien !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un long dossier qui tient en haleine l’Angleterre mais aussi le reste du monde du foot depuis des mois… Du moins, si les informations publiées au Qatar venaient à se confirmer. Mais c’est un média proche du pouvoir, Al-Watan, qui a dévoilé la nouvelle dans la nuit : Manchester United appartient désormais à Jassim Bin Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani.

Il y avait deux candidats pour le rachat du club, mis en vente par la famille Glazer. Le Qatar donc, mais aussi le groupe Ineos, qu’on ne présente plus puisqu’il est déjà implanté en France via l’OGC Nice notamment. Le Qatar a déboursé 6 milliards d’euros pour s’emparer du mythique club anglais, qui devient au passage, sans surprise, le rachat le plus cher de l’histoire du football.

Et le PSG dans tout ça ?

Al-Watan explique que le rachat va être officialisé sous peu. Une nouvelle ère va donc démarrer du côté d’Old Trafford, et on peut imaginer qu’il y aura par la suite des investissements à la hauteur des ambitions du club et des Qataris sur le mercato. En revanche, les fans du PSG vont sûrement être très attentifs à ce qui va se passer du côté de Manchester.

Si du côté de Doha on assure depuis des semaines que ce rachat n’aura aucune conséquence pour le PSG et que les deux projets sont dissociés, certains craignent logiquement que le Qatar se concentre désormais plus sur Manchester United, qui, du fait de jouer en Premier League, a un plus gros potentiel en termes de retour sur investissement mais aussi de prestige et de compétitivité. On sera de toute manière bientôt fixé…