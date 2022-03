JT Foot Mercato : la nouvelle formule de la Super League met le feu aux poudres

La suite après cette publicité

Le come-back de la Super League

À peine 1 an plus tard, le projet de Super League refait surface. La Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont pas renoncé et vont présenter une nouvelle formule de la Super League. Une version avec des modifications concernant certaines règles qui avaient provoqué la colère des supporters et fans de football. Ils espèrent mettre l'opinion publique de leur côté et ainsi contrer l'UEFA. Les trois clubs veulent d'abord supprimer l'idée des membres permanents comme c'était le cas à l'origine. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham n’ont pas l’intention de revenir dans le projet en l’état actuel des choses, selon le Daily Telegraph. Le PSG, qui avait été un fervent opposant en avril 2021, ne changera pas sa ligne de conduite non plus. Ce projet de Super League est vraiment l'un des chevaux de bataille d'Aleksander Ceferin. Le président de l'UEFA a une nouvelle fois menacé les clubs qui voudraient y prendre part.

Leonardo prend ses responsabilités

Présenté comme le prochain homme fort du PSG à son arrivée, Sergio Ramos déçoit. Leonardo, le directeur sportif parisien a évoqué le cas du défenseur espagnol dans les colonnes de L’Équipe. «On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets.»

Ancelotti à Manchester United

Manchester United est toujours à la recherche d'un coach pour la saison prochaine et voudrait tenter sa chance avec Carlo Ancelotti. Encore difficilement concevable il y a encore trois semaines, l'entraîneur italien jouera probablement sa tête le 9 mars prochain au Santiago-Bernabéu contre le PSG. En cas d'élimination prématurée, il devrait terminer la saison et s'en aller. Alors qu'ils visent Mauricio Pochettino depuis des mois, The Times annonce que les dirigeants mancuniens ont fait d'Ancelotti un de leurs candidats pour prendre la suite de l'intérimaire Ralf Rangnick.