Mercato OL : la Premier League s'attaque à Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

L'OL s'en serait bien passé. Ce jeudi soir, les pensionnaires du Groupama Stadium vont affronter West Ham en quart de finale retour de la Ligue Europa (match à suivre en live commenté sur notre site). Un rendez-vous européen que Lucas Paqueta va manquer. Absent de l'entraînement hier, le Brésilien n'était pas dans le groupe retenu par Peter Bosz puisqu'il a été testé positif à la covid-19. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur et son club. Mais également pour ses prétendants. Car oui, l'international auriverde (31 sélections, 7 buts) attire les regards.

Titulaire en puissance à Lyon (32 titularisations en 38 rencontres jouées), le polyvalent milieu de terrain a marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives. Mais le joueur âgé de 24 ans, qui avait démarré la saison sur des chapeaux de roues, est irrégulier et moins en verve ces derniers temps. Il n'a, en effet, marqué que 2 buts depuis le début de l'année 2022. Cela n'empêche pas certaines écuries de l'apprécier très fortement. Elles comptaient d'ailleurs sur le match de ce soir pour l'observer à nouveau.

Une bataille à coup de millions pour Paqueta

En effet, d'après les informations du Chronicle, deux pensionnaires de Premier League sont très intéressés par lui. Le média britannique annonce qu'Arsenal et Newcastle sont à la lutte pour s'attacher les services du joueur de l'OL. Les Magpies rêvent de l'associer à son ami et ancien coéquipier Bruno Guimarães, acheté cet hiver alors que les Gunners étaient sur le coup. Les Toons comptent d'ailleurs sur la présence de Bruno G pour les aider à attirer son compatriote. Guimarães aurait d'ailleurs déjà évoqué le projet et la vie à Newcastle avec Paqueta.

Un joueur très apprécié et observé à plusieurs reprises par Steve Nickson, le responsable du recrutement. Les Magpies, qui disposent d'une importante puissance financière, ont bon espoir de le recruter. Ce, malgré l'intérêt des Gunners ou encore du PSG, qui ne semble plus si chaud sur ce dossier. Le Chronicle parle d'un transfert à 58 M£, soit environ 69 M€ et d'un salaire hebdomadaire de 216 000 euros. De quoi faire les affaires de l'OL, qui espère une grosse vente de Paqueta cet été. Un montant de 60 M€ avait été évoqué. Cela pourrait être plus si les Anglais décident de faire sauter la banque !