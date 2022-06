Real Madrid : Gustavo Poyet s'enflamme sur Aurélien Tchouaméni

Actuellement sélectionneur de la Grèce avec qui il a eu de bons résultats, Gustavo Poyet a été à l'origine de l'éclosion d'Aurélien Tchouaméni du côté des Girondins de Bordeaux. Parti cet été de Monaco pour le Real Madrid, le milieu de 22 ans est une des attractions du mercato.

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour AS, le technicien uruguayen a vanté les mérites d'Aurélien Tchouaméni : «maintenant, Madrid vient vers lui et il me rend heureux à cause de la façon dont il est en tant que personne. Il est intelligent, issu d'une bonne famille, a un grand dévouement... Il a tout pour réussir. Il aura le temps de s'adapter et de bien faire.»