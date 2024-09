Droits TV : le constat alarmant de Javier Tebas sur le piratage

Dans un discours tenu au Forum de l’Europe ce lundi à Madrid, le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, a mis en garde contre le grave problème que pose la piraterie pour le football et a révélé qu’en Espagne, selon un dernier rapport européen, 40 % de la population piraterait : «Au cours des deux dernières années, les clubs espagnols ont donné 200 millions d’euros au CSD pour qu’ils les répartissent entre les athlètes et les événements d’élite. Si nous ne résolvons pas ce problème, ces revenus seraient réduits de moitié, il y aurait une réduction des salaires. En Europe, il y a plus de "50 000 joueurs et plus de 2 000 clubs sont concernés. De nombreux acteurs sont impliqués dans le piratage. Les grandes entreprises technologiques doivent intervenir et cesser de collaborer avec le piratage parce qu’elles gagnent de l’argent».

Il a également annoncé que le patronat espagnol avait déposé des plaintes criminelles contre Google en Espagne, en Équateur, au Brésil et en France, similaires à celles qu’il a gagnées en Argentine. En ce sens, il a détaillé qu’en août 2023, ils ont signalé à Google 140 applications piratées, qui ont été supprimées du Play Store mais conservées sur les téléphones : «15 jours après ces plaintes, rien qu’en Espagne, il y a eu 800 000 téléchargements piratés sur Android. En Argentine, nous avons gagné et ce que la justice exige, c’est de les supprimer des téléphones portables», a-t-il ajouté.