PSG : le message de Nasser Al-Khelaïfi à Thomas Tuchel

C'est officiel : Thomas Tuchel n'est plus entraîneur du Paris Saint-Germain. Si la nouvelle était parue dans la presse en fin de semaine dernière, il a fallu attendre ce mardi matin pour que le champion de France publie un communiqué officiel à ce sujet. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi tenu à avoir un petit mot pour le tacticien allemand, arrivé à Paris à l'été 2018.

« Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir », a lancé le président du club de la capitale. Plus qu'à attendre l'officialisation de Pochettino...