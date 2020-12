Le PSG confirme le limogeage de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Triste Noël pour Thomas Tuchel. Au lendemain de la large victoire obtenue au Parc des Princes contre le RC Strasbourg (4-0, 17e journée de Ligue 1), le Paris SG a en effet décidé de se séparer de son entraîneur allemand à six mois de la fin de son contrat. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre mais il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que le PSG communique officiellement sur le sujet. « Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel. Arrivé sur le banc parisien en juillet 2018, Thomas Tuchel aura dirigé l’équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matches nuls et 20 défaites (342 buts inscrits, 109 buts encaissés). Au passage, il aura remporté 2 Championnats de France (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophées des champions (2018, 2019) et emmené le Paris Saint-Germain, en août dernier, jusqu’à la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Club.»

Ce choix plutôt étonnant du club de la capitale, au regard de la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions suite à la première place de son groupe et d'une 3e place provisoire à un point du leader l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, est intervenu quelques heures après la publication en Allemagne d'un entretien au cours duquel le technicien s'était plaint des luttes d'influences en interne qui empêchaient parfois de se concentrer sur le football.

Un sacré bilan

Cet été déjà, ses déclarations à répétition sur le mercato de son directeur sportif Leonardo n'avaient pas du tout plus en interne et le Brésilien avait été obligé de monter au créneau publiquement pour le rappeler à l'ordre. Plusieurs fois, depuis l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United lors de sa première saison, son banc n'avait tenu qu'à un fil, mais il s'était sportivement toujours sauvé.

Son bilan comptable est de 96 victoires, 11 nuls et 20 défaites, une moyenne de 2,35 points par match avec deux titres de champions, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, deux Trophées des Champions et une finale malheureuse en Ligue des Champions cet été face au Bayern Munich. Mais cette fois, cela n'aura pas suffi à l'épargner.