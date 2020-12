Thomas Tuchel n'aime pas tout au PSG

Thomas Tuchel est-il en train de se lasser du Paris Saint-Germain ? C'est ce qui transpire de ses déclarations au média allemand Sport 1. Interrogé sur le rôle de l'entraîneur à Paris, l'Allemand a glissé : « en toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : " suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports? " Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant ? »

Confronté à la particularité du club francilien et de sa pression permanente, Tuchel a bien fait comprendre qu'il avait pu être désarçonné. « Parfois, c’est très facile, parfois, un gros défi, car un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l’équipe. » Interrogé sur un possible avenir dans un club encore plus gros, il a répondu avec franchise : « je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football. »