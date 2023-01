Coupe du Roi : le Real Madrid renverse l’Atlético de Madrid dans le derby et se qualifie pour les demi-finales !

Après la victoire du FC Barcelone, d’Osasuna et de Bilbao lors des premiers quarts de finale de Coupe d’Espagne, il ne manquait plus qu’à savoir le dernier club du carré final et donc le vainqueur de ce séduisant derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Au Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti décidait d’aligner du classique avec la présence de Karim Benzema, Eduardo Camavinga ou encore Ferland Mendy derrière. Du côté des Colchoneros, on retrouvait Antoine Griezmann dans son nouveau rôle de relayeur au milieu, mais aussi Thomas Lemar dans le couloir gauche.

Dans un match assez intéressant, les deux équipes se montraient très appliquées techniquement. Le Real Madrid décevait tout de même et ne parvenait pas du tout à perturber une équipe de l’Atlético très sérieuse et très assidue. Les hommes de Diego Simeone ouvraient même le score après une merveille d’action collective. Après plusieurs remises en une touche, Koke servait Molina qui centrait parfaitement pour Morata qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (19e). En difficulté, le Real Madrid perdait également Ferland Mendy sur blessure. Camavinga était contraint de prendre sa place en tant que latéral gauche alors que Ceballos faisait donc son entrée en jeu pour inverser la tendance.

Rodrygo Goes régale, Benzema en sauveur

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Karim Benzema montraient un tout autre visage. Luka Modric prenait le jeu à son compte, Eder Militao proposait constamment dans le couloir droit et faisait souffrir Reinildo notamment. Malgré sa belle domination, le Real Madrid ne parvenait pas à faire sauter le verrou de l’Atlético qui tenait bon. Karim Benzema voyait sa frappe repoussée parfaitement par un Jan Oblak impérial (58e). Le Français manquait également l’égalisation dans la foulée. Il ne parvenait pas à couper le centre fuyant de Valverde. Après avoir fait le dos rond, l’Atlético de Madrid commençait à reprendre le contrôle du jeu et pensait même tuer la rencontre sur une contre-attaque éclaire débutée par une mauvaise passe de Benzema. Mais ni Koke, ni Witsel ne trouvait le cadre.

Alors on se disait que les Colchoneros allaient endormir et punir le Real Madrid en fin de rencontre. Mais c’était sans compter sur le talent de Rodrygo Goes, tout juste entré en jeu. Le Brésilien s’en allait tout seul, comme un grand, égaliser. Après avoir éliminé 3 défenseurs, il plaçait un délicieux extérieur du pied hors de portée d’Oblak (80e) et offrait donc les prolongations à son équipe. Dans ces 30 minutes supplémentaires, l’Atlético Madrid était réduite à 10 après l’exclusion de Savic (100e). En supériorité numérique, le Real Madrid en profitait rapidement et voyait comme souvent son sauveur Karim Benzema trouver la faille et donner l’avantage à son équipe (105e). Un avantage que conservera la Maison Blanche jusqu’à la fin de rencontre malgré quelques offensives de l’Atlético. Vinicius Jr allait même s’offrir le but du break dans les dernières secondes, profitant d’une défense madrilène à l’arrêt (3-1, 120e) Le Real rejoint donc le dernier carré de la compétition qu’il n’a plus gagné depuis 8 ans.