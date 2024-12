Mercato OM : une piste hivernale s’envole

Nicolò Fagioli, ce nom a beaucoup fait parler de lui en France. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 24 ans de la Juventus était surtout cité du côté de l’Olympique de Marseille. Sauf que le Napoli a fait irruption dans ce dossier et les Partenopei seraient en passe de doubler tout le monde.

La Gazzetta dello Sport rappel que la Vieille Dame a bien décidé de laisser filer son joueur et ce dernier devrait filer dans le sud de l’Italie où il retrouvera le directeur sportif napolitain Giovanni Manna. Un dirigeant qui était proche de Fagioli lorsqu’il officiait à la Juventus jusqu’à la fin de la saison dernière. Et ce n’est pas tout. Les deux clubs devraient en profiter pour faire coïncider leurs intérêts. Naples débourserait entre 20 et 25 M€ pour recruter Fagioli, tandis que Giacomo Raspadori ferait le chemin inverse pour un montant similaire.