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Ligue des Champions

Jonathan Rowe est fan du PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp

Le 30 mai prochain, Arsenal va défier le PSG en finale de la Ligue des Champions. Les Gunners pourront compter sur un supporter : Jonathan Rowe. « Évidemment, je veux qu’ils gagnent », a lâché l’Anglais a The Athletic. Mais il a ajouté : « je veux voir une grande performance du PSG, car ces joueurs, ce trio offensif – Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia – sont tout simplement… Leur prise de décision est exceptionnelle.»

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Il est revenu ensuite sur le match aller entre le PSG et le Bayern Munich en 1/2 finale (5-4). « J’étais émerveillé», a-t-il admis au sujet du PSG de Luis Enrique dont il est fan avant d’ajouter : « je n’ai pas vraiment de joueur préféré, mais Kvaratskhelia, c’est évident. Il joue à gauche, comme moi la plupart du temps. Je demande toujours de m’envoyer des extraits de ses actions. Ce petit décalage, ce crochet vers l’intérieur et cette frappe enroulée au second poteau… J’essaie d’intégrer ça à mon jeu.» Kvara appréciera tout comme le PSG.

Pub. le - MAJ le
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