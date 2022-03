Edhy Zuliani, la valeur montante du TFC et l'Algérie

Leader de Ligue 2 et candidat déclaré à la montée, Toulouse s'appuie sur sa politique de recrutement audacieuse et ambitieuse, mais aussi sur son centre de formation performant. Bafodé Diakité, Anthony Rouault, Moussa Diarra ou Nathan N'Goumou sont autant d'exemples de jeunes talents de l'académie toulousaine fortement utilisés par Philippe Montanier cette saison. Edhy Zuliani espère bientôt les rejoindre. Le jeune meneur de jeu réalise une belle saison avec les U19 Nationaux du TFC, affichant un bilan de 3 réalisations et 9 passes décisives.

Le talentueux gaucher, né en 2004, a ainsi convaincu le staff de l'intégrer à plusieurs séances d'entraînement avec les professionnels tout récemment. L'Algérie vient aussi de le convoquer pour les prochaines rencontres des U18, histoire de préparer sa participation aux prochains Jeux Méditerranéens cet été, qui se tiendront à Oran. Déjà performant avec les U17, le jeune homme est considéré comme l'un des fers de lance offensif des Fennecs. Et alors que son contrat au TFC expire en juin 2022, il voit plusieurs écuries européennes se pencher sur son profil. Les prochains mois s'annoncent animés.