Al-Nassr : Rudi Garcia dévoile son plan pour Cristiano Ronaldo

Telle une bonne série sur Netflix, le feuilleton Cristiano Ronaldo a connu plusieurs rebondissements ces derniers mois. En juillet dernier, le Portugais a tapé du poing sur la table pour quitter Manchester United. Mais CR7 n’a pas eu gain de cause, même si quelques prétendants s’étaient manifestés sans forcément aller plus loin. Il est donc resté chez les Red Devils, où il a été déclassé. Ses relations avec Erik ten Hag se sont rafraîchies au fur et à mesure des semaines et le point de non-retour a été atteint lors de l’interview donnée à Piers Morgan, juste avant la Coupe du Monde.

L’ancien du Real Madrid a dézingué Manchester United ainsi que le technicien hollandais, scellant ainsi son départ. Concentré sur le Mondial, CR7 a enflammé la rubrique transfert. Encore plus quand il est retourné au centre d’entraînement du Real Madrid. Mais c’était uniquement pour s’entraîner et se tenir en forme avant de rejoindre son prochain club. Et c’est à Al-Nassr qu’il a décidé de poursuivre sa belle carrière. Vendredi, l’écurie saoudienne a officialisé l’arrivée du quintuple Ballon d’Or jusqu’en 2025 en tant que joueur, pour un juteux salaire de 200 millions d’euros.

Rudi Garcia est heureux pour CR7

Cristiano Ronaldo, qui occupera le rôle d’ambassadeur une fois sa mission sur le terrain accomplie, est arrivé hier soir à Riyadh. Accompagné de sa compagne et de ses enfants, il a été accueilli chaleureusement et en star par les supporters. L’international lusitanien va passer sa visite médicale avant d’être présenté ce mardi aux fans. Ils seront environ 25 000 à assister à cet événement. Ensuite, CR7 pourra se concentrer sur le terrain, lui qui pourrait jouer ses premières minutes dès jeudi face à Al Tai. Un renfort de taille pour Al-Nassr, déjà leader de la Saudi Pro League, et Rudi Garcia. Discret depuis l’officialisation du transfert du Portugais de 37 ans, le technicien tricolore s’était seulement permis de lancer une petite phrase drôle. «J’ai essayé de faire venir Messi directement de Doha.»

Ce mardi, il s’est montré un peu plus bavard dans les colonnes de L’Équipe. « La signature d’un joueur comme Cristiano Ronaldo est extraordinaire et contribue au développement du football saoudien. Nous sommes heureux de son arrivée. Le premier objectif est de travailler afin qu’il puisse s’adapter à notre équipe, pour qu’il puisse prendre du plaisir à jouer pour Al-Nassr, et faire plaisir aux supporters.» Et les fans d’Al-Nassr sont déjà aux anges. Comme l’a expliqué la presse saoudienne hier, les maillots floqués au nom du célèbre numéro 7 se sont déjà arrachés et sont en rupture de stock. Les nouvelles aventures de CR7 à Al-Nassr risquent fort de passionner les foules, comme une bonne série sur Netflix encore une fois. La suite au prochain épisode. Toudoum !