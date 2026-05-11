Le Real Madrid dévoile ses 7 intouchables !

Une révolution se prépare à Madrid. Après une nouvelle saison blanche et un vestiaire plus que jamais fracturé, la direction madrilène va devoir opérer de nombreux changements pour tenter d’insuffler un vent nouveau. Dans cette optique, le nom de José Mourinho est avancé en tant que futur entraîneur de la Casa Blanca. Pour le reste, tout semble ouvert puisque le Real n’a que 7 joueurs jugés intransférables.

La suite après cette publicité

En effet, d’après la presse espagnole, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappé et Endrick sont actuellement considérés comme intouchables. Une liste restreinte où ne figure pas un certain Vinicius Jr. Une mise à l’écart qui s’expliquerait en grande partie par les difficultés entourant les négociations pour le renouvellement de son contrat.