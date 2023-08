Mercato : Thomas Tuchel met le feu au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel va finir par détester le mercato. Il y a un an, le technicien allemand avait mouillé le maillot pour mener le recrutement de Chelsea en compagnie de Todd Boehly puisque le club n’avait plus de directeur sportif. Mais l’homme d’affaires américain n’avait pas apprécié que TT écarte certaines pistes, notamment celle menant à Cristiano Ronaldo. Quelques jours après la fin du marché des transferts estival 2022, les nouveaux propriétaires des Blues avaient remercié l’ancien coach du PSG.

Tuchel réclame un milieu

Libre, le coach de 49 ans a rebondi en mars dernier au Bayern Munich, remplaçant ainsi Julian Nagelsmann, trahi par ses dirigeants. Mais il n’a pas réussi à remettre l’équipe sur de bons rails, lui qui n’a remporté "que" la Bundesliga. Ses patrons s’attendaient à mieux. Mais ils ont toujours été derrière lui, conscients qu’il venait de récupérer un groupe sous tension. Cet été, les dirigeants sont toujours à l’écoute de Tuchel.

Un coach qui a des responsabilités importantes en ce qui concerne le recrutement puisque le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, et le PDG, Oliver Kahn, ont été limogés en fin de saison. Mais les choix de Tuchel ne font pas tous l’unanimité. En effet, Bild explique que le technicien de 49 ans pousse pour recruter un n°6 au milieu. Il l’a d’ailleurs annoncé publiquement. Il n’a pas ce profil actuellement dans son équipe. Le nom d’Aurélien Tchouameni a été cité.

Le club n’est pas du tout de son avis

Mais cette volonté de Tuchel de recruter à ce poste n’est pas celle de son club. Ses patrons ne voient pas la nécessité d’un transfert au milieu. Ils estiment que le coach a ce qu’il faut avec Kimmich, Goretzka, Laimer et Gravenberch. Bild précise que TT doit faire attention à ne pas en faire trop car il pourrait se casser les dents. D’autant qu’il pourrait perdre une partie de son vestiaire, notamment des cadres comme Kimmich et Goretzka qui sont directement visés. D’ailleurs, le premier cité a rappelé de manière démonstrative après le match contre Liverpool qu’il est un n°6.

Le média allemand ajoute qu’il a pu prendre les récentes déclarations de son entraîneur comme une insulte. Mais ce n’est qu’une supposition. Ce qui est sûr en revanche, c’est que ses dirigeants, en particulier Uli Hoeness, pensent que ce n’est pas prioritaire de recruter un milieu. Pour eux, il faut absolument acheter un n°9 et Harry Kane en priorité. Il faut régler ce dossier avant même celui concernant Kyle Walker (33 ans). Son cas a d’ailleurs agacé les tauliers du vestiaire, puisqu’on lui a offert un contrat de 3 ans. Le Bayern Munich a enfreint la règle qu’il impose à ses joueurs de plus de 30 ans, qui n’ont droit qu’à des contrats d’un an. Thomas Tuchel, qui a réclamé Walker, se serait bien passé de tout cela, lui qui attend la fin du mercato avec impatience.