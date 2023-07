Le mercato fait exploser le vestiaire du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Réputé pour son modèle de gestion, le Bayern Munich a connu de sacrés couacs ces dernières saisons. Le dernier exercice a d’ailleurs fait exploser l’écurie allemande en coulisses. Outre les résultats qui ont été particulièrement décevants avec "seulement" un titre en Bundesliga alors que le club visait un triplé, les Bavarois ont connu des tensions à tous les niveaux. Julian Nagelsmann, qui ne faisait pas l’unanimité au sein de la direction et du vestiaire, a été le premier fusible à sauter. Il a été remplacé par Thomas Tuchel.

Un coach qui n’a pas vraiment réussi à redresser la barre et qui n’a pu que constater l’ambiance affreuse qui règne au sein du groupe. Arrivé l’an dernier, Sadio Mané a vécu un enfer au sein du vestiaire. Les relations étaient aussi tendues entre plusieurs joueurs, dont Manuel Neuer qui n’avait pas digéré le départ de l’ancien entraîneur des gardiens, et la direction. Une direction qui a décidé de couper deux têtes en fin de saison puisque Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidžić (directeur sportif) ont été remerciés. Concernant ce dernier, les récents mercatos du Bayern Munich lui ont coûté sa place.

Le contrat de Kyle Walker crispe le vestiaire

Mais cela ne veut pas dire que les champions d’Allemagne vont mieux. En effet, le mercato cristallise encore les tensions au club. Récemment, certains dirigeants n’ont pas du tout apprécié la sortie d’Uli Hoeness, qui a eu la langue un peu trop pendue sur le dossier Harry Kane (Tottenham). Les Munichois espèrent toujours enrôler le buteur anglais, qui pourrait rejoindre son compatriote Kyle Walker (Manchester City). Le latéral droit est tombé d’accord avec les Allemands et a fait part à Pep Guardiola de son envie de changer d’air. Un contrat de trois ans attend l’international anglais à Munich.

Une belle prise pour le Bayern Munich. Mais cette signature a été source d’énormes tensions au sein du vestiaire. Une information dévoilée par Bild dans son podcast. Ainsi, on apprend que plusieurs stars du club l’ont mauvaise. Elles sont même irritées, selon la publication allemande. En effet, en offrant un bail de trois ans à Walker (2 ans+1) qui a 33 ans, les dirigeants ont enfreint la règle qu’ils avaient mise en place et imposée au groupe, à savoir ne pas donner aux joueurs de plus de 30 ans un contrat de plus d’un an comme cela avait été le cas pour Thomas Müller et Manuel Neuer. Cela a été très mal pris, notamment par les tauliers. Ambiance…