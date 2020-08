Vente OM : la réponse cinglante du clan Ajroudi à Boudjellal

« Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Ils ont sûrement fait de belles choses à côté. La banque Wingate, je ne la connaissais pas mais là, c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi. » Cet après-midi, Mourad Boudjellal effectuait une intervention médiatique musclée sur RMC Sport.

Celui qui incarnait le projet de rachat de l'Olympique de Marseille avec Mohamed Ajroudi a stigmatisé l'attitude de la banque Wingate mandatée par l'homme d'affaires franco-tunisien pour gérer le processus de rachat du club phocéen. Une méconnaissance du monde sportif selon le principal protagoniste qui a entraîné son retrait du projet. Face aux allégations portées à son encontre, la banque Wingate, via son co-fondateur Stéphane Cohen, contre-attaque. L'homme fort de la banque d'affaires regrette le manque de professionnalisme de Mourad Boudjellal et surtout son aisance déconcertante à profiter de l'exposition médiatique pour braquer les projecteurs sur sa personne.

Stéphane Cohen répond aux attaques de Mourad Boudjellal

Pour Foot Mercato, Cohen s'est exprimé sur les déclarations fracassantes de celui qui était désigné pour endosser le costume de président de l'OM en cas de rachat du club olympien. « Je ne cherche pas à répondre à des attaques de gens aussi peu sérieux que Monsieur Boudjellal, mais j’ai malheureusement constaté que son incompétence en matière de process d’acquisition nous a fait perdre du temps en raison de sa recherche de reconnaissance médiatique pour servir ses propres intérêts. Heureusement que notre client a décidé d’écouter nos conseils et ceux de Marc Deschenaux en l’écartant des discussions confidentielles qui ne peuvent subir l’exubérance et la démesure », confie ainsi l'intéressé.

Si Frank McCourt a déjà exprimé à plusieurs reprises sa volonté de s'investir encore plusieurs années dans le projet marseillais, Mohamed Ajroudi et ses collaborateurs poursuivent leur travail de sape pour parvenir à leurs fins dans ce dossier. Et la prise de position de Mourad Boudjellal cet après-midi ne viendra pas contrecarrer les plans du businessman de Gabès et de la banque Wingate. « Ses déclarations ne nous détourneront pas de notre objectif qui est de réussir à trouver un deal avec Messieurs McCourt et Eyraud », confirme ainsi Stéphane Cohen. Qu'on se le dise, le clan Ajroudi est loin d'avoir rendu les armes en ce qui concerne l'acquisition de l'Olympique de Marseille...