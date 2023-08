Arsenal confirme la très longue indisponibilité de Jurriën Timber

Recruté lors de ce mercato estival en provenance de l’Ajax contre un chèque de 45 millions d’euros, bonus compris, Jurriën Timber va être indisponible pendant plusieurs mois. Après être sorti sur blessure lors du premier match de la saison en Premier League et une victoire contre Nottingham Forest (2-1), le défenseur néerlandais a été touché au genou. Alors que son ligament croisé antérieur a bel et bien été touché, le joueur de 22 ans va donc se faire opérer dans les prochains jours ce qui lui fera manquer une grande partie de la saison, comme le confirme le communiqué des Gunners.

La suite après cette publicité

«Après avoir passé des examens détaillés avec des spécialistes depuis samedi, nous pouvons confirmer que Jurrien Timber s’est blessé au ligament croisé antérieur du genou droit. Jurrien sera opéré dans les prochains jours et sera indisponible pendant un certain temps. Le soutien et l’expertise de notre équipe médicale, et de tout le monde au club, vont maintenant servir pour se concentrer sur le programme de rééducation de Jurrien, afin de s’assurer qu’il se rétablisse bien et qu’il reprenne le jeu dès que possible», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué d’Arsenal.