OL, Wolfsbourg : Amin Sarr raconte ses débuts difficiles

Après un passage manqué à l’Olympique Lyonnais, qui avait déboursé près de 11 M€ pour s’attacher ses services, Amin Sarr a été envoyé en prêt à Wolfsbourg. Mais le Suédois vit des moments compliqués en Allemagne, où il est mis au placard et n’a joué que onze rencontres depuis son arrivée en Bundesliga, en août 2023. Dans un entretien accordé au site du club, le joueur de 23 ans s’est confié sur ses débuts difficiles en Allemagne.

«Avant mon prêt, je savais déjà que la Bundesliga était un Championnat très intense. Au cours des premiers mois, j’ai donc particulièrement travaillé sur mon physique afin d’atteindre un nouveau niveau. J’ai considéré chaque entraînement comme un match et je me suis toujours donné à 120 %. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, j’ai aussi été blessé entre-temps. Mais j’ai appris énormément de choses sur moi-même, ce qui peut être décisif pour la suite de mon parcours», a-t-il expliqué sur le site du VFL.