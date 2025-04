La nouvelle mise au point de l’OL sur Pierre Sage

En janvier dernier, l’Olympique Lyonnais décidait de se séparer de Pierre Sage pour nommer Paulo Fonseca à la tête de l’équipe première. Un choix qui avait fait couler beaucoup d’encre alors qu’on estimait que John Textor avait été très dur avec l’ancien directeur du centre de formation de l’OL. Mais c’est la dure réalité du football, encore plus sous Textor qui a, depuis qu’il est dans le football, nommé 20 entraineurs en seulement 4 ans dans les clubs du groupe Eagle Football.

Depuis, Pierre Sage est donc libre et profite d’un temps de repos. Il n’a pas manqué de sollicitations ces dernières semaines puisque son nom avait été évoqué à Rennes, Nantes ou encore Montpellier. Il y a quelques jours, dans un entretien pour The Athletic, le coach de 45 ans expliquait qu’il se sentait déjà prêt à reprendre du service. «Je suis maintenant prêt pour un nouveau projet. Je veux commencer la saison prochaine, soit en France, soit ailleurs en Europe, idéalement dans les cinq grands championnats. Mon rêve est de travailler en Angleterre, car je pense que c’est le meilleur pays et le meilleur championnat. La Championship est également un bon championnat», confiait-il. Une manière pour lui de tourner la page OL même s’il reste toujours des détails à régler avec son ancien club.

L’OL sort du silence

En effet, ce mercredi, Le Progrès révélait que John Textor n’avait toujours pas payé les indemnités de licenciement de Pierre Sage et de son staff. Certains prestataires externes sont également dans la même situation. Et le quotidien local expliquait même que l’OL, dans une situation financière compliquée, pourrait faire traîner la chose. Une information qui n’a pas tardé à faire réagir puisque l’OL a tenu à utiliser son droit de réponse dans ce même journal ce jeudi.

Dans son édition du jour, Le Progrès dévoile la réponse de l’OL à l’information sur Pierre Sage. «Nous sommes surpris par une telle déclaration concernant le non-paiement de Pierre Sage, alors même que les discussions sont en cours entre avocats, sous le sceau de la confidentialité. Affirmer que les indemnités n’ont pas encore été versées est totalement erroné, puisqu’avant tout paiement, un accord sur les montants doit être trouvé. Or, à ce jour, aucun accord n’a encore été conclu entre les deux parties, même si les discussions ont fortement progressé et qu’une issue très proche est espérée», explique ainsi Lyon. De son côté, Le Progrès ajoute que les négociations concernant les indemnités sont désormais en passe d’aboutir avec Pierre Sage et son adjoint Jamal Alioui. Voilà qui est clair.