Khalil Ayari, cette pépite tunisienne qui enflamme déjà le PSG

Khalil Ayari : c’est un nom qui commence doucement à faire parler du côté du PSG. Et pour cause, devant ses prestations impressionnantes, le club de la capitale a récemment décidé de lever son option d’achat. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Khalil Ayari, joueur de l’équipe Espoirs. Actuellement prêté au Club par le Stade Tunisien, le jeune attaquant de 21 ans sera définitivement transféré chez les Rouge & Bleu à compter du 1er juillet 2026 » expliquait le communiqué parisien il y a quelques jours. Arrivé en septembre dernier en provenance de Tunisie, le jeune attaquant de 21 ans était venu renforcer l’équipe réserve malgré son expérience dans le monde pro.

Car en Tunisie, Khalil Ayari est un visage bien connu. Très attendu depuis son plus jeune âge, il s’était fait un nom en première division du côté du Stade Tunisien en première division tunisienne. Là-bas, il avait donc découvert le football professionnel et avait réalisé un exercice 2024-2025 plutôt convaincant avec 17 rencontres disputées (et 2 supplémentaires cet été avant de signer au PSG) avant donc de s’envoler vers la France pour poursuivre sa progression. L’été dernier, il avait aussi connu une première convocation avec l’équipe première de la Tunisie sans pour autant entrer en jeu. Il aurait même pu être convoqué lors de la récente Coupe Arabe mais en accord avec le PSG, le sélectionneur Sami Trabelsi avait décidé de le laisser poursuivre sa progression. «Il a été préférable dans l’intérêt du joueur de ne pas le convoquer pour le moment. Mais c’est aussi un joueur d’avenir et nous comptons sur lui. Il doit d’abord régler sa situation en club, signer un contrat avec le PSG on l’espère et ensuite on le sélectionnera pour les prochaines échéances car lui aussi c’est le futur de la Tunisie»

Un profil percutant

Le jeune ailier de 21 ans était donc très attendu par les suiveurs tunisiens et il ne manquait pas d’éloges. Et il a confirmé ses bonnes prestations sur ce début de saison au PSG. Satisfait de son joueur, son entraîneur Jean-François Vulliez avait été très élogieux à son sujet après la levée de l’option d’achat. «On est content d’avoir Khalil, c’est un profil différent de ce qu’on avait jusqu’ici, c’est un garçon qui est à l’écoute et qui travaille beaucoup, il s’est rapidement intégré au groupe alors que c’est pas facile quand tu viens de Tunisie, il a fait de gros efforts, il joue certains de nos matchs, malheureusement il n’était pas éligible pour la Youth League , maintenant on est là pour le faire progresser car il a 20 ans et il y a encore du travail à faire».

Ces derniers jours, ce même Khalil Ayari a enflammé les réseaux sociaux après une compilation de son match face à l’équipe réserve de Nice. Très remuant, il a fait vivre un calvaire au défenseur gauche niçois qui n’était autre que… Jordan Amavi. Dans cette rencontre, le phénomène tunisien s’est joué plusieurs fois de l’ancien Marseillais et l’a poussé à la faute pour obtenir un penalty. Avant ça, dans le premier acte, Ayari avait aussi effacé 3 Niçois avant d’obtenir un nouveau penalty (victoire 2-1 score final). Sa patte gauche fait le bonheur de l’équipe élite parisienne et avec un Luis Enrique qui n’hésite pas à lancer les jeunes joueurs du club comme il l’a fait avec Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou ou encore Senny Mayulu par le passé, on pourrait rapidement voir éclore le natif de Tunis. En signant au PSG alors qu’il était suivi par plusieurs clubs en France mais aussi au Portugal et en Suisse, Khalil Ayari n’a pas choisi la facilité. Mais son choix pourrait bien finir par payer.