Fiorentina : nouveaux examens rassurants pour Edoardo Bove

La victoire de l’Atalanta contre l’AS Roma en clôture de la 14ème journée de Serie A ou la préparation pour les rencontres de la Coppa passent clairement au second plan en Italie. Toute la presse reste logiquement rivée sur la situation médicale de Edoardo Bove, victime d’un malaise cardiaque dimanche soir pendant la rencontre définitivement interrompue entre la Fiorentina et l’Inter. De nouveaux examens ont été publiés ce mardi. Edordo Bove a passé une deuxième nuit calme dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Careggi. Les améliorations se poursuivent et le joueur, qui a subi des examens cliniques au cours des dernières 36 heures, pourrait être transféré au service de cardiologie de l’hôpital de Florence.

Edoardo Bove s’est réveillé à nouveau de la même manière que lundi matin, entouré de l’amour de sa famille présente à l’hôpital Careggi depuis dimanche. Sa mère Tanya, son père Giovanni et sa petite amie Martina ne l’ont jamais quitté depuis dimanche soir. Hier soir, ils ont tous regardé Roma-Atalanta ensemble sur l’ordinateur. Les derniers à avoir quitté l’hôpital ont été Rolando Mandragora, Luca Ranieri et Danilo Cataldi. C’est ce dernier qui avait tiré la langue de Bove pour éviter qu’il ne s’étouffe. Edoardo Bove devrait rester encore 24 heures aux soins intensifs, puis il sera transféré en cardiologie. Il y a eu plusieurs allées et venues de ses amis et de ses coéquipiers dans sa chambre.