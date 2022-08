Nice négocie un transfert aux alentours des 18M€ pour Sofiane Diop

Alors que l'ailier Nicolas Pepe (24 ans) s'est engagé à l'OGC Nice, un autre joueur se rapproche de la Côte d'Azur : Sofiane Diop, comme nous vous le révélions. Lucien Favre, le technicien des Aiglons, attendait au moins nouvelle recrue offensive avant la fin du mercato et c'est donc le jeune ailier de 22 ans qui pourrait le rejoindre.

Et selon nos dernières informations, les discussions tournent autour d'un transfert aux alentours des 18 M€, mais un accord total n'a pas encore été trouvé. International Espoirs, le Franco-Sénégalais, originaire de Tours sort d'une saison à 9 buts et 7 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues sous le maillot monégasque et reste sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la Principauté. Nice est confiant pour finaliser l'opération.