Serie A : l'AC Milan s'impose à Cagliari et reprend la première place

Après la victoire de Naples (2e) face à l'Udinese en début d'après-midi et le nul de l'Inter (3e) contre la Fiorentina quelques heures plus tard, l'AC Milan (1er) se déplaçait en Sardaigne pour affronter Cagliari (17e). Les Milanais restaient sur une série de 7 matchs sans défaites en Serie A, avec notamment des victoires importantes face à ses concurrents pour l'obtention du Scudetto en fin de saison. Opposés à un mal classé, les Rossoneri voulaient profiter de l'occasion pour prendre 3 et 6 points d'avance sur les Napolitains et Intéristes. Face à eux, les Sardes, qui restaient sur cinq matchs sans défaites, étaient retombées dans leurs travers lors des deux dernières journées (2 défaites, 5 buts encaissés, 0 inscrit). Lors du match aller, les Rossoneri s'étaient facilement imposés 4 buts à 1.

Quatre français étaient titulaires ce soir du côté des Milanais : Olivier Giroud, Théo Hernandez, Mike Maignan et Pierre Kalulu. Dès le premier quart d'heure, les leaders du championnat tentaient de se montrer dangereux (4 tirs), notamment sur l'occasion de Brahim Diaz qui ne passait pas loin du poteau droit. Baissant un peu le rythme par la suite, Milan revenait en seconde période avec de bonnes intentions. Hernandez obligeait Cragno à réaliser un très bel arrêt (52e), avant qu'Ismaël Bennacer, servi par Giroud, n'inscrive le seul but de la rencontre d'une belle volée (60e). Calabria aurait pu mettre Milan à l'abris en fin de match mais Cragno était vigilant (84e). Cagliari tentait de revenir mais les attaquants sardes manquaient de réussite dans la finition (1/13 tir cadré). Bonne opération de l'AC Milan dans la course au titre. Cagliari reste 17e, avec trois points d'avance sur la zone rouge.