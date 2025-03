Les propositions révolutionnaires de Jacques-Henri Eyraud pour sauver la Ligue 1

Très discret dans les médias depuis son départ de la présidence de l’Olympique de Marseille le 26 février 2021, Jacques-Henri Eyraud avait refait parler de lui du côté de Bordeaux. L’ancien dirigeant marseillais serait intéressé par le rachat des Girondins avec l’ancien portier du Bayern Munich, Oliver Kahn. Vous l’aurez compris, JHE n’est pas resté éloigné du monde du football malgré son départ de l’OM. Et ça se confirme encore aujourd’hui. Spectateur attentif du chaos régnant en Ligue 1, Eyraud ne manque pas d’imagination. Dans un entretien accordé à Challenges, il a d’ailleurs formulé des propositions pour aider notre championnat à relever la tête.

En tant qu’ancien employé de Disney, Eyraud a une faiblesse pour les modèles américains. En clair, JHE veut remodeler le format de la Ligue 1 et proposer une « ligue d’élite » qui ressemblerait fortement à une ligue fermée. « Dans mon modèle idéal, on créerait une ligue professionnelle à 16 clubs. Ceux-ci auraient une licence club reposant sur des critères objectifs. J’octroie deux licences à des clubs parisiens, pourquoi ? Dans le sport, la notion de rivalité sportive locale est au cœur de l’intérêt du supporter. Chacun des participants recevrait le même montant de droits TV domestiques. » Et pour la Ligue 2, Eyraud a là aussi une solution.

Une L1 à la sauce américaine

« Je proposerais au vainqueur de la Ligue 2 et au vice-champion de venir jouer une saison dans l’élite. Sur le principe de la wild card au tennis, on leur verserait le montant des droits TV qu’ils auraient eu en Ligue 2. Ils auront des ressources supplémentaires sur la billetterie, le marketing et les revenus commerciaux. » Et le monde amateur dans tout ça ? Afin de permettre au football « d’en bas » de continuer à toucher de l’argent, Eyraud propose que chaque club de L1 paie un montant élevé pour avoir sa licence (il évoque le tarif de 50 M€) et qu’une partie du montant total (50 M€ x 16 équipes, soit 800 M€) soit reversée à la FFF ainsi qu’au monde amateur. Enfin, en cas de cession de licence, le nouvel acquéreur reverserait un pourcentage du montant de cette cession.

Autre nouveauté : JHE veut imposer un salary cap. Cette idée a déjà été évoquée à plusieurs reprises et le dirigeant souhaite le calculer en fonction de la situation financière de chaque club. Eyraud voudrait également installer une masse salariale minimale. Enfin, pour redonner un peu plus de suspens dans la course au titre, l’ancien patron de l’OM veut là encore copier un modèle américain, celui de la NBA. « Dans mon modèle, il faudrait aussi finir avec des playoffs. (…) Ce système de playoff serait envisageable entre quatre et huit équipes. Dans ce modèle alternatif, les 4 premières places à l’issue de la saison régulière seraient conservées pour la qualification en coupe d’Europe. Le titre de champion serait ainsi accordé à l’issue de playoffs. » Des propositions chocs qui ne manqueront pas de faire parler.