La presse anglaise fracasse Manchester United

Trois êtres vous manque et tout est dépeuplé. Ce dimanche, Manchester United avait décidé de se passer de Luke Shaw, d'Edinson Cavani et surtout de Bruno Fernandes pour un match de FA Cup contre Leicester. Résultat des courses, Ole Gunnar Solskjaer et les siens ont été sèchement éliminés de cette compétition suite à leur défaite sur le score de trois buts à un. En conférence de presse, OGS s'est reposé sur le fait que son équipe avait souffert de l'enchaînement des matches, puisqu'ils avaient affronté en milieu de semaine l'AC Milan pour la Ligue Europa.

Mais en Angleterre, on n’est pas du tout fan de cette défaite. « L'habituel Ole Gunnar Solskjaer tombe dans les pièges de Brendan Rodgers », titre par exemple The Times tout en attaquant son papier ainsi : « les trophées comptent. Si cela semble être une évidence, il faut également préciser que certains clubs estiment que l'argenterie est moins un impératif à l'ère de l'obsession de la qualification pour la lucrative Ligue des Champions ». Une critique à peine voilée.

Carragher se moque de Neville

Gary Neville, ex-joueur du club et aujourd'hui consultant a été totalement surpris : « je sais qu'il a fait ça (fait tourner son équipe, ndlr), Ole Gunnar Solskjaer, mais c'était une vraie chance. Vous pensez au tirage au sort de la demi-finale qui a eu lieu à la mi-temps de ce match, ce qui signifie que le gagnant va jouer à Southampton. Quelle opportunité. Et je pense que ce groupe de joueurs doit gagner un trophée sous Solskjaer ».

Ancienne légende Liverpool et donc ennemi de Manchester United, Jamie Carragher a lui déterré un vieux tweet de Gary Neville expliquant que le football le jeudi soir n'était pas si mal en commentant : « spécialement quand vous avez balancé (les autres compétitions, ndlr) tout le reste ! » Les supporters, eux, n'étaient pas en reste et s'en sont pris directement à un de leur joueur : « je ne veux vraiment plus jamais voir Fred jouer à nouveau ». Le titre de champion est quasiment acquis à Manchester City, la FA Cup s'en est allée à son tour. Le seul espoir qu'il reste est la Ligue Europa. À eux d'aller la chercher et de sauver, en termes de titres, cette saison.