Le président de la FFF confirme pour l’avenir de Ligue 1+

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a tenu à rassurer sur l’avenir de la chaîne Ligue 1+, au micro de RMC Sport. Malgré le départ de Nicolas de Tavernost de son poste de directeur général de LFP Media, le patron de la 3F assure que «le lancement de Ligue 1+ a été un succès». Selon lui, «Ligue 1+ va continuer son existence, car la plateforme a déjà séduit plus d’un million d’abonnés et constitue une source de revenus essentielle pour les clubs français», d’autant plus qu’elle diffusera l’intégralité des matchs de Ligue 1 dès la saison prochaine.

Philippe Diallo a toutefois reconnu que trouver un successeur à Nicolas de Tavernost ne sera pas simple. Un processus de désignation a été engagé conjointement avec la Ligue de Football Professionnel et le fonds d’investissement CVC Capital Partners. S’il regrette le départ de celui qui «a réussi le lancement de Ligue 1+», le président de la FFF appelle à ne pas céder à la précipitation afin d’assurer une transition stable dans un contexte déjà délicat pour le football français.