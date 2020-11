Liverpool : Jürgen Klopp fait l'éloge de Roberto Firmino

Elément essentiel du Liverpool de Jürgen Klopp, Roberto Firmino peinait à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison 2020-21. Le Brésilien n'avait, en effet, marquer que face à Sheffield United le 24 octobre dernier. Son seul et unique but jusqu'à dimanche puisqu'il a été buteur face à Leicester dimanche (1 but lors de la victoire 3 à 0). Un soulagement mais aussi une fierté pour son entraîneur qui attendait qu'il marque à nouveau.

Interrogé en conférence de presse ce mardi avant le match de Ligue des Champions face à l'Atalanta demain soir, Klopp a confié à son sujet : «marquer a toujours été important pour Bobby mais c'est un footballeur complet. Le football est comme un orchestre et si vous avez des personnes différentes pour les instruments, certaines sont plus bruyantes mais toutes sont importantes pour le rythme. Bobby peut jouer sans marquer aussi». Puis, il a ajouté au sujet de sa réalisation face aux Foxes : «nous célébrons toujours les buts mais celui-ci était vraiment émouvant. Les joueurs ont lu les journaux et ils ont vu des critiques sur Firmino».