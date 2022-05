Leicester : Youri Tielemans attend l’appel du Real Madrid !

La suite après cette publicité

À Madrid, le mercato estival s'annonce bouillant. Officiellement sacré champion d'Espagne après sa large victoire contre l'Espanyol (4-0) ce week-end, le Real s'apprête en effet à vivre un été mouvementé avec plusieurs dossiers chauds à gérer. Que ce soit Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Aurélien Tchouameni, les Merengues seront ainsi sur tous les fronts pour tenter de renforcer un effectif d'ores et déjà qualitatif, mais quelque peu vieillissant. Dans cette optique, les dirigeants de la Casa Blanca ne souhaitent pas se faire surprendre quand les Benzema, Modric, ou autre Kroos salueront une dernière fois l'antre du Santiago-Bernabéu.

Ce lundi, AS révèle d'ailleurs, en ce sens, que le club madrilène pourrait se tourner vers une piste de longue date en la personne de Youri Tielemans (24 ans). Selon les informations du quotidien espagnol, le milieu de terrain international belge (49 sélections, 4 buts) ne devrait pas poursuivre l'aventure avec Leicester, onzième de Premier League et qui jouera, face à l'AS Roma, sa place pour la finale de la Ligue Europa Conference jeudi soir. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Foxes, l'ancien Monégasque attendrait même que la formation merengue, à ses trousses il y a deux ans, se (re)manifeste pour lui.

Le Real devra se battre avec les cadors de Premier League !

Fort d'une saison étincelante dans un rôle de numéro 6 avec les Foxes, bien que sa position privilégiée reste plutôt numéro 8, Youri Tielemans s'est par ailleurs rendu auteur d'une belle ligne statistique en plus de son impact direct dans le jeu (7 buts et 4 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison). Dès lors et si les Merengues souhaitent encore s'offrir les services du Belge, il faudra prévoir un chèque de 40 à 60 millions d'euros. Un investissement «financièrement viable» – comme le reconnaissent des sources proches des négociations au journal AS - pour un joueur de 24 ans qui fait aujourd'hui partie des références dans ce secteur de jeu.

Et la tâche ne s'annonce d'ailleurs guère des plus simples en cas d'offensive madrilène pour le Diable Rouge. Courtisé par le Big Six de Premier League, Tielemans donne malgré tout sa préférence aux Merengues. Reste encore à savoir les intentions de la formation présidée par Florentino Pérez qui pourrait aussi décider de se concentrer sur la venue de Tchouameni pour concurrencer Casemiro. Dans ce cas, nul doute que les Manchester United, Chelsea ou encore Arsenal n'hésiteront pas à accélérer la cadence pour s'offrir le gamin de Leeuw-Saint-Pierre.