PSG : Nasser al-Khelaïfi confirme un désengagement progressif du Qatar en France

Nasser Al-Khelaïfi a fait partie des personnalités qui ont animé le mois de février. En l’espace de quelques semaines, le patron du PSG s’est retrouvé mis en examen dans l’affaire Lagardère le 5 février, et s’est attiré les foudres de plusieurs présidents de Ligue 1 à cause d’un comportement jugé dictatorial lors des négociations des droits TV, NAK étant également directeur général de beIN Media Group. Alors que des rumeurs évoquaient un possible retrait des activités du Qatar en France à la suite de la mise en examen de l’ancien joueur de tennis dans l’affaire Lagardère, rumeurs démenties par la suite, Nasser Al-Khelaïfi a tout de même expliqué que le pays du Golfe Persique comptait délaisser l’Hexagone pour ses prochains projets dans un entretien accordé à Welt am Sonntag et Bild.

« Si l’on regarde le traitement réservé aux entreprises et aux personnes qataries en France, oui, ce n’est pas objectif. Et si quelqu’un veut bien regarder, depuis plusieurs années nous nous désengageons progressivement pour investir dans des environnements plus accueillants et équitables. » L’Équipe explique par exemple qu’un projet important sera annoncé dans les prochaines semaines, et que la France ne sera pas concernée.