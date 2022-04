CdM 2022, Tunisie : la réaction à chaud de Wahbi Khazri au tirage au sort

La suite après cette publicité

La Tunisie connaît ses adversaires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar : en effet, les Aigles de Carthage devront partager leur poule D avec l'équipe de France, le Danemark et le vainqueur d'un des deux barrages intercontinentaux restants (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis). Invité au micro de RMC à l'issue du tirage au sort, l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne Wahbi Khazri s'est dit ravi d'affronter cet automne les champions du monde 2018, qu'il espère voir à la tête de la poule, ajoutant que les autres adversaires seraient à la portée de sa sélection.

«J’en parlais avec ma femme, mes frères, c’est ce que je souhaitais. Je suis super content. Ce sont les favoris, nous on en est loin. Mais en jouant dans le championnat de France, en ayant grandi ici, c’est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du monde. C’est un rêve qui va se réaliser j’espère. La France est largement favorite. Les autres adversaires sont des équipes à notre portée. Il peut se passer beaucoup de choses. J'ai confiance en notre équipe. On est capable de faire de belles choses. On a un super groupe. On n'est pas favoris mais on va jouer notre chance à fond et j’espère qu’on pourra sortir de cette poule avec la France en tête.»