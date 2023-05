Auxerre - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche en Bourgogne, pour affronter l’AJ Auxerre sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, dans cette 36ème journée de Ligue 1. Cette affiche sentira bon la poudre entre deux équipes qui, malgré des résulats et des classements résolument opposés, joueront gros ce soir. Les Parisiens espèrent faire le plein de points pour réaliser un nouveau bond vers le titre - voire être champion si Lens ne gagne pas contre Lorient plus tôt dans la journée. Les Auxerrois veulent profiter du revers de Nantes contre Montpellier pour prendre un ou plusieurs points précieux dans leur mission maintien dans l’élite française.

Contre le PSG, l’entraîneur auxerrois Christophe Pélissier devrait aligner un dispositif en 5-3-2 ou alors sa variante en 3-4-1-2. En défense, le gardien Andrei Radu devrait être secondé par le trio Rayan Raveloson, Jubal et Isaak Touré. Sur les côtés, Akim Zedadka pourrait camper l’aile droite, tandis que Gideon Mensah s’installera sur la gauche. Au milieu de terrain, Han-Noah Massengo sera aligné devant la défense avec le capitaine Birama Touré. Gauthier Hein va jouer le rôle de numéro 10 central derrière le duo de buteurs M’Baye Niang Niang et Nuno Da Costa.

À lire

PSG : les mots forts de Gianluigi Donnarumma sur Kylian Mbappé

Hugo Ekitike encore titulaire ?

Pour cette 36ème journée, Christophe Galtier devrait sortir une composition assez classique en 3-4-3. Le portier italien Gianluigi Donnarumma pourra compter sur sa défense habituelle avec le capitaine Marquinhos, qui a prolongé jusqu’en 2028 cette semaine, l’expérimenté Sergio Ramos et le toujours très solide Danilo Pereira. Sur les ailes, le Titi parisien devrait dézoner et se retrouverait sur l’aile droite Warren Zaïre-Emery, pendant que Juan Bernat palliera la blessure de Nuno Mendes sur la gauche. Dans l’axe, le duo Marco Verratti et Fabian Ruiz jouera les liens avec le trio d’attaquants Lionel Messi, Kylian Mbappé et surtout Hugo Ekitike, annoncé titulaire à la pointe de l’attaque parisienne pour une troisième titularisation consécutive.

La suite après cette publicité

Début des hostilités annoncés ce dimanche à 21h00 sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps. La rencontre sera arbitrée par Monsieur Benoît Bastien. Une fermeture de 36ème journée qui s’annonce fort intéressante à suivre, compte tenu des échéances de la fin de saison. Les résultats de Lens, de Strasbourg et de Brest, plus tôt dans la journée, pourraient ajouter de l’huile sur le feu dans les objectifs de fin de saison des deux équipes. Nul doute que les 22 acteurs auront les yeux rivés sur les rencontres du dimanche après-midi pour mieux préparer l’aspect mental de leur duel du soir.