Ligue Europa : Manchester United est déjà en panique avant de défier l’OL

Hier soir, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée du FC Steaua Bucarest en 1/8e de finale retour de l’UEFA Europa League. Vainqueurs 3 à 1 la semaine dernière, les coéquipiers de Georges Mikautadze, qui s’est offert un doublé jeudi soir tout comme Ernest Nuamah; se sont imposés 4 à 0 face à une formation roumaine qui n’a pas du tout existé. Après le coup de sifflet final, le speaker du Groupama Stadium a annoncé que les Lyonnais affronteront Manchester United en 1/4 de finale de C3 (aller le 10 avril au Groupama Stadium, retour le 17 avril à Old Trafford). Une affiche qui promet entre deux clubs qui ont connu des hauts et des bas ces dernières saisons. Côté français, les Rhodaniens sont prêts à en découdre et à s’offrir le scalp des Red Devils. C’est le cas de Paulo Fonseca, qui retrouvera notamment son ancien joueur Leny Yoro, passé l’été dernier du LOSC à MU.

« Quand on joue bien et qu’on gagne, on est content. Mes joueurs travaillent beaucoup, avec confiance et motivation. On a fait un bon match, on a très bien joué lors des deux matchs. Il y a eu du spectacle devant nos supporters, que je remercie. Maintenant, nous pensons au match face au Havre, qui sera très important. Ils ont un entraîneur portugais, ce sera un grand match. Je pense que l’équipe mérite ce moment. Nous avons l’ambition d’arriver à Manchester et de faire un gros match. Mais nous avons d’autres matchs avant et celui de dimanche est important.» Idem pour Moussa Niakhaté, qui a déjà croisé la route des Mancuniens en Premier League lorsqu’il évoluait à Nottingham Forest.

MU prend l’OL très au sérieux

«On joue au foot pour jouer des affiches comme celle-là, face à United, c’est un des meilleurs clubs de l’histoire. Mais on ne va pas là-bas pour faire des vidéos ou regarder Old Trafford, mais pour se qualifier. On a l’effectif pour leur poser des problèmes. On est là pour aller au bout.» Mais c’est certainement pour Nemanja Matic que cette rencontre sera la plus spéciale. Entre 2017 et 2022, le milieu serbe a porté le maillot mancunien. Il sera très attendu durant ce choc. Dans le camp adverse, on a aussi évoqué la double confrontation à venir contre l’OL, un club que les Anglais ont déjà affronté à plusieurs reprises en Ligue des champions. Cette fois-ci, ce sera en Ligue Europa. Et cela ne rassure pas vraiment à Man U. Après la qualification hier soir face à la Real Sociedad (4-1, 5-2 au cumul des scores), Ruben Amorim a fait le point.

«Contre Lyon, ce sera un match différent. Il y aura du répondant physiquement. Ils jouent dans un championnat très physique, comme le nôtre. Il n’y a pas la même qualité, mais c’est physique. Ce sera un match différent, nous devrons trouver une autre façon de gagner le match.» Auteur d’un triplé jeudi soir, Bruno Fernandes est du même avis que son entraîneur. « Lyon est une très bonne équipe, jeune en attaque mais avec de l’expérience. C’est une équipe bien organisée avec beaucoup de talents […]. On a de grandes chances, comme eux d’atteindre les demi-finales.» On sent déjà beaucoup de respect, mais aussi une certaine crainte dans le camp mancunien avant ce duel face à l’OL. Il faudra patienter un peu moins d’un mois pour être fixé.