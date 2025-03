Ligue Europa : l’OL déroule contre le FCSB et retrouvera Manchester United en quarts, ça passe aussi pour Tottenham !

Après les qualifications de l’Eintracht Francfort, de la Lazio ou encore de Bilbao, les huitièmes de finale de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi soir, avec quatre affiches programmées à 21 heures. Tombeur du FCSB au match aller (3-1), l’Olympique Lyonnais n’a pas tremblé pour se défaire (4-0) des Roumains et valider son billet pour le tour suivant.

Portés par un doublé de Georges Mikautadze (14e, 47e) et deux autres réalisations d’Ernest Nuamah, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais tremblé et retrouveront donc… Manchester United au tour suivant. Tenu en échec à l’aller (1-1) la semaine passée, les Red Devils ont dominé (4-1) la Real Sociedad grâce à un triplé de l’inévitable Bruno Fernandes (16e, 50e, 87e) et un but de Dalot (90+1e). Oyarzabal avait pourtant ouvert le score sur penalty (10e).

Choc OL-Manchester United pour les quarts de finale !

Dans les autres rencontres de la soirée, Tottenham a de son côté validé son billet pour les quarts de finale après avoir perdu face à l’AZ Alkmaar lors du match aller. Portés par le doublé d’Odobert (26e, 74e) et une réalisation de Maddison au retour des vestiaires, les Spurs ont finalement dompté les Néerlandais, qui avaient réduit le score par l’intermédiaire de Koopmeiners (63e). Score final : 3-1 et une bonne nouvelle pour l’indice UEFA tricolore.

Enfin, le Fenerbahçe de José Mourinho, battu (1-3) la semaine dernière par les Glasgow Rangers, a totalement renversé la tendance. Dos au mur, la formation turque a pu compter sur un doublé de Szymanski (45e, 73e) pour revenir à hauteur sur la double confrontation. Place désormais aux prolongations pour déterminer le dernier protagoniste des quarts de finale de cette Ligue Europa version 2024-2025.

Tous les résultats de 21 heures

OL 4-0 FCSB : Mikautadze (14e, 47e), Nuamah (37e, 88e)

Manchester United 4-1 Real Sociedad : Fernandes (16e, sp, 50e, sp, 87e) et Dalot (90+1e) / Oyarzabal (10e, sp)

Tottenham 3-1 AZ Alkmaar : Odobert (26e, 74e), Maddison (48e) / Koopmeiners (63e)

Glasgow Rangers 0-2 Fenerbahçe (prolongations en cours) : Szymanski (45e, 73e)