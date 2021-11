PSG : c'est toujours tendu entre Leonardo et Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

«On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu.» Voici les dernières déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo au sujet des dernières rumeurs sur un départ de Mauricio Pochettino à Manchester United et les négociations avec Zinedine Zidane pour la suite. Le dirigeant brésilien a donc fait une grosse mise au point, prenant un peu la défense de l'Argentin. Mais en interne, les relations ne sont pas aussi belles entre les deux hommes.

Dans son édition du jour, L'Equipe en dit un peu plus sur les connexions et échanges entre les deux hommes. Comme l'explique le quotidien sportif, il y a toujours plusieurs différends, à commencer par le jeu proposé par les Parisiens. Leonardo, qui avait pourtant poussé un gros coup de gueule sur le sujet après la courte victoire contre le LOSC en Ligue 1 (2-1), n'apprécie pas ce que propose son équipe sur la pelouse, et ce malgré un bilan positif en Championnat de France (1ère place) et Ligue des Champions (2e mais qualifié pour les 8es de finale). Et de son côté, l'ancien manager de Tottenham a eu du mal à digérer le fait de ne pas avoir été consulté pour le mercato et le recrutement.

Pochettino n'a pas demandé deux recrutements

A en croire nos confrères, Mauricio Pochettino n'aurait pas souhaité les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival. Et forcément, quand on parle de marché des transferts, c'est Leonardo qui gère dans la capitale. Les points de désaccord sont donc multiples entre les deux hommes forts du Paris SG, et l'omniprésence du Brésilien peut parfois paraître un problème. D'ailleurs, selon nos informations, l'arrivée de Zinedine Zidane pourrait être liée à l'avenir de Leonardo, puisque le coach français ne serait pas chaud pour travailler avec lui comme nous vous le révélions il y a quelques jours.

Toujours est-il que pour le moment, Mauricio Pochettino est toujours en poste et que, comme l'a affirmé Leonardo ce vendredi après-midi, le PSG n'a pas encore discuté avec l'ancien entraîneur du Real Madrid pour le futur. En attendant, la formation de la capitale, qui arrive globalement à obtenir des résultats, doit faire mieux dans le jeu et tout le monde aura les yeux tournés vers le Chaudron dimanche après-midi pour le match contre l'AS Saint-Etienne (13h). Car si les résultats sont là, les amateurs de ballon rond attendent de voir un beau jeu offert par Neymar et ses coéquipiers.